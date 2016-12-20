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«التعليم العالى» تطلق مشروعا لتوفير الخدمة العلاجية للأطفال بـ6 محافظات

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«التعليم العالى» تطلق مشروعا لتوفير الخدمة العلاجية للأطفال بـ6 محافظات «التعليم العالى» تطلق مشروعا لتوفير الخدمة العلاجية للأطفال بـ6 محافظات

الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي

قالت وزارة التعليم العالى، إنه تم إطلاق مشروع “مستشفى أبو الريش قريبة” بهدف توفير الخدمة العلاجية للأطفال فى ستة مستشفيات جامعية موزعة جغرافيا على محافظات ، وهى:” أسيوط، والإسكندرية، والمنصورة، والزقازيق، وعين شمس”، بالاضافة الى إنشاء مستشفى جديد بجنوب الوادى.

وأكدت الوزارة فى بيان لها اليوم أن الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، فى زيارتة الاخيرة لمستشفى الأطفال بجامعة الإسكندرية، تفقد الأقسام المختلفة بالمستشفى وهى: الحضانات وقسطرة الأطفال بهدف توفير الخدمة العلاجية بشكل سريع ومتكامل وإمكانية تحويل المرضى إلكترونياً بين المستشفيات المصرية سواء التابعة لوزارتى الصحة أو التعليم العالى.

وأشاد الشيحى بمستوى الأداء وإتباع الأساليب المتطورة فى تقديم الخدمات للمرضى، مؤكداً ضرورة استكمال نقل كافة الأقسام للقيام بجراحات المستوى الثالث عشر على مستوى الأطفال فى فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

ووعد الوزير بتوفير كافة أشكال الدعم المادى واللوجيستى للجامعة لاستكمال العلاج فى كافة الأقسام فى الوقت المحدد.

ورافق الشيحى خلال زيارته للمستشفى،الدكتور أحمد عثمان عميد كلية الطب،والدكتور عصام الكردى رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة.

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