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السلطات الأردنية تلقى القبض على أحد المطلوبين من خلية «الكرك» الإرهابية

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السلطات الأردنية تلقى القبض على أحد المطلوبين من خلية «الكرك» الإرهابية السلطات الأردنية تلقى القبض على أحد المطلوبين من خلية «الكرك» الإرهابية

الأمن الأردنى

(أ.ش.أ)

أعلن وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمي باسم الأردنية محمد المومني، أن القوة الأمنية المشتركة نجحت في إلقاء القبض على مطلوب آخر من أفراد الخلية الإرهابية، التي تم تصفيتها في الكرك جنوبي الأردن، مؤكدًا أن العملية لازالت مستمرة لاجتثاث منابع الإرهاب بمختلف مناطق المملكة، داعيًا إلى الالتفاف حول القيادة والأجهزة الأمنية الأردنية.

وعرض المومني، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم، بمقر المركز الوطني لإدارة الأزمات بعمان، صورًا حية للعملية التي تقوم بها القوات الأمنية الأردنية حاليًا، والتي باتت بمراحلها الأخيرة، لافتًا إلى أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني يتابع بنفسه سير العمليات في الكرك.

وأوضح، أنه تم تحديد مطلوب مرتبط بخلية الكرك الإرهابية، وعند استدعائه اعترف بعلاقته بالخلية وبوجود أسلحة لديه في منزله، وتوجه برفقة قوة أمنية إلى منزله وبعد دخوله المنزل أغلق الباب وتناول سلاحه وصعد لسطح المنزل وأطلق النار على قوات الأمن العام مما أدى لاستشهاد أحدهم.

وأضاف، أن قوة من الدرك حضرت عقب ذلك للمكان، وجرى تبادل لإطلاق النار بالأسلحة الأوتوماتيكية عقب انضمام عدد من الأشخاص للمطلوب، مما أدى لاستشهاد ثلاثة من قوات الدرك، مشيرًا إلى أنه تم تطويق الموقع بالكامل على إثر وجود معلومات بوجود أسلحة وذخائر في الطوابق السفلية للمنزل والتي سيتم التعامل معها.

وأكد المومني مقتل أحد الإرهابيين خلال العملية، لافتًا إلى أن القوة الأمنية المشتركة تقوم حاليًا بتمشيط المنزل الذي تحصن به الإرهابيون.

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