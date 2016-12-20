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بالصور..«صاحبة السعادة» تحتفل برأس السنة الميلادية مع الشاب خالد‎

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20 ديسمبر 2016 | 10:19 مساءً

جانب من تسجيل الحلقات

جانب من تسجيل الحلقات

وقعت شركة «ليو ميديا» عقدًا مع مطرب الرأى الجزائرى العالمي، الشاب خالد، للظهور في برنامج «صاحبة السعادة»، والذي تنتجه الشركة وتقدمه الفنانة إسعاد يونس على قناة CBC، فيما شاركه بتوقيع العقد، شريف الشناوي رئيس مجلس إدارة «ليو ميديا»، بحضور الفنانة إسعاد يونس، وعمرو كمال مدير عام «ليو ميديا»، وأحمد فايق رئيس تحرير البرنامج.

وعقب توقيع العقد، صرح شريف الشناوي، أن استضافة نجم بحجم ومكانة الشاب خالد يأتي في اطار خطة تطوير البرنامج، حيث يستهدف البرنامج خلال الفترة المقبلة شريحة جديدة من الجمهور استثمارًا للنجاح الكبير في والدول العربية، موضحًا أن الشاب خالد يتمتع بجماهيرية كبيرة ليست في الجزائر أو الدول العربية فقط، ولكن فى بعض دول أوروبا وعلى وجه الخصوص فرنسا والدول الفرانكفونية.

وأوضح الشناوي، أن هذا الانتشار للشاب خالد فى الدول الناطقة بالفرنسية دفعنا، إلى عرض الحلقتين للشاب خالد فى القناة الخاصة بالبرنامج، على موقع اليوتيوب مصحوبة بترجمة باللغة الفرنسية، للتواصل مع جمهور الشاب خالد فى تلك الدول.

 وقامت الفنانة إسعاد يونس بتسجيل حلقتين مع الفنان الجزائري، سيتم إذاعتهما يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين ٣٠ و٣١ ديسمبر الجاري، احتفالاً برأس السنة الميلادية، حيث يظهر الشاب خالد في الحلقتين بشكل مختلف عن ظهوره المعتاد، متحدثاً عن حياته الشخصية وكواليس أعماله الفنية ويكشف العديد من المشاكل التي مر بها عبر مشواره الفني، كما يتحدث عن زيارته لمصر مؤخرًا.

ويذكر أن الشاب خالد أثناء زيارته لمصر خلال الأسبوع الماضى، شارك فى الاحتفال باطلاق أغنيته الجديدة “واحدة بواحدة”.

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2016-12-20

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