عطور مبتكرة من كوير نوماد

تأخذنا دار ميمو باريس للعطور برحلة شيقة إلى عوالم تعبق برائحة الجلود عبر ابتكارها خمس حقائب سفر فاخرة صغيرة الحجم لحمل العطور أثناء الترحال، وتستكشف معها بلدان الجلود الأصيلة، وتستحضر من خلالها أسفار الزمن الغابر في قطار الشرق السريع.

يرتبط مشهد السفر أساساً بصورة الحقائب الجلدية التي أثبتت نفسها أداةً متميزةً خلال السفر، وصديقاً مخلصاً لمحبي التجول حول العالم من المغامرين الشغوفين بالبحث والاستكشاف. وانطلاقاً من هذه الرؤية، أبدعت العلامة حقيبةً أنيقةً لتكون بمثابة مخبئٍ رمزي لكافة المستحضرات العطرية التي ابتكرتها الدار خصيصاً للسفر، حيث يبوح تصميمها الفريد بخبايا من الكنوز الحقيقية التي تضفي على رحلاتنا عبقاً لا مثيل له.

وتزخر الحقائب الخمس بعطور مبتكرة من كوير نوماد تتضمن عطوراً فواحةً برائحة الجلد تستحضر ذكريات من روسيا وإفريقيا وفرنسا وإيطاليا وإيرلندا حملت عناوين بلدنها من روسيا Russian Leather، وأفريقيا African Leather، وفرنسا French Leather، وإيطاليا Italian Leather، وايرلندا Irish Leather، وتحفل هذه الحقائب أيضاً بعبوات عطور صغيرة ذهبية اللون مع تصاميم جلدية فريدة تأخذ صاحبها برحلةٍ خياليةٍ إلى عالمٍ جديد. كما تشتمل على مجموعة من الكتب والبطاقات البريدية تنسجم مواضيعها مع المكونات العطرية لكل حقيبة، وتقدّم ملخصاً يروي حكاية الإلهام التي أبدعتها مدعمةً برسومات توضيحية آسرة تترك في البال أثراً لا يخبو.