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غدا.. قسم القلب بطب قصر العينى ينظم لقاء علميا عن القسطرة القلبية

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غدا.. قسم القلب بطب قصر العينى ينظم لقاء علميا عن القسطرة القلبية غدا.. قسم القلب بطب قصر العينى ينظم لقاء علميا عن القسطرة القلبية

>كتبت أمل علام

يعقد  قسم القلب بطب قصر العينى لقاء علميا بالتعاون مع أطباء القلب بمستشفيات القوات المسلحة، وبحضور الدكتور سامح إيميل رئيس قسم القلب بمستشفى كوبرى القبة، يوم غد الأربعاء الموافق 21 ديسمبر، ويتركز اللقاء حول المشاكل الإكلينيكية والتقنية داخل غرفة القسطرة وكيفية التعامل السريع معها.

 

وقال الدكتور حسام قنديل، أستاذ ورئيس قسم أمراض القلب بطب قصر العينى، رئيس المؤتمر، إنه كان من المتوقع حضور الخبير الأجنبى الألمانى "أندرياس زورلك" رئيس قسم القسطرة بجامعة فرايبورج بألمانيا، ولكنه اعتذر عن الحضور نظرا للظروف الأمنية العالمية.

 

وأضاف أن هذا المؤتمر نواة لبرنامج تعاونى بين قسم القلب بطب قصر العينى وجامعة فرايبورج بألمانيا، موضحا أنه من المتوقع أن يتم الاتفاق على تبادل الزيارات لتدريب الأطباء المصريين هناك من المدرسين المساعدين، لعمل زيارات قصيرة بجامعة فرايبرج بمركز القلب هناك يعقبها زيارات مماثلة من الأطباء الأجانب بقسم القلب بطب قصر العينى.

 

جدير بالذكر أن القسطرة القلبية هى الوسيلة المثلى للتعامل وعلاج الأزمات القلبية الحادة والجلطات، سواء عن طريق شفط الجلطات، أو تركيب الدعامات والتى تجرى يوميا وبالمجان للمرضى داخل مستشفى قصر العينى على مدى الـ24 ساعة داخل قسم القلب لمرضى القسم المجانى.


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