8 متهمين جدد فى محاولة اغتيال «على جمعة» و «النائب العام المساعد»

مراسل «ONA»

حددت نيابة أمن الدولة العليا جلسة 4 يناير المقبل لنظر تجديد حبس 8 متهمين جدد، لتورطهم في محاولتي اغتيال الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، والمستشار زكريا عبدالعزيز عثمان النائب العام المساعد ووقائع إرهابية أخرى، وتولت نيابة أمن الدولة التحقيق، حيث قررت حبسهم 15 يوماَ على ذمة التحقيقات،

والمتهمون الصادر ضدهم قرار الحبس هم كل من”بلال سعيد سعد الصعيدى، أسامة عبد الموجود عمر عبد العزيز، هيثم عاطف دسوقي، معروف صديق معروف، محمد عبد السميع عبد الفتاح، محمد مخيمر صبرة دسوقي، عمرو محمد أحمد شعبان، محمد عبد الله مصطفي “.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين يتبعون جماعة الإخوان الإرهابية، وشكلوا خلايا إرهابية تستهدف ارتكاب عمليات إرهابية واغتيالات بإيعاز من قيادات الإخوان الهاربين في الخارج، وأنهم خططوا لارتكاب العديد من العمليات الإرهابية التي تنطوي على اغتيالات لشخصيات عامة وتفجيرات تستهدف منشآت الدولة ومؤسساتها.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عدة في مقدمتها إنشاء وتكوين تنظيم إرهابي، بالمخالفة لأحكام القانون بقصد الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالسلام الاجتماعي، والقيام بأعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة وسلطاتها والشخصيات العامة وقوات الشرطة والقوات المسلحة.

كما تضمنت الاتهامات المسندة إلى المتهمين حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما تستعمل عليها والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة عبوات مفرقعة ومواد مما تدخل في صناعة المتفجرات مما لا يجوز حيازتها أو إحرازها.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين هم الذين نفذوا محاولة اغتيال الدكتور علي جمعه بإطلاق الرصاص عليه بمدينة السادس من أكتوبر، وكذا محاولة اغتيال المستشار زكريا عبدالعزيز عثمان باستخدام سيارة مفخخة بالقرب من منزله بالقاهرة الجديدة.