أخبار عاجلة

مقتل 49 داعشيا في ضربات جوية شرق أفغانستان -
«الخمور» وظهور نادر لـ«نورا».. 5 لقطات مثيرة بعيد ميلاد مي نور الشريف -
انتظام حركة الطيران رغم سوء الأحوال الجوية -
الصحة: رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الجمهورية بسبب سوء الأحوال الجوية -
البيئة: فحص 1414 سيارة في حملة موسعة لفحص عوادم المركبات بالقاهرة الكبرى -
سفيرة بلجيكا بالقاهرة تصل الأقصر في زيارة ليومين -
اليوم.. ''النمنم'' يفتتح معرض الأقصر للكتاب -
بالصور.. وفد من التحالف الياباني الفرنسي يزور شرق بورسعيد -
بالصور.. طالبات مدرسة بالشرقية يقفن حدادا على أرواح ضحايا كنيستي طنطا والإسكندرية -
أحدث صيحات أحذية الزفاف في 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

تأجيل محاكمة 65 إخوانيًا بمحاولة حرق برج كهربائي بكفر الشيخ

Google+ Print
تأجيل محاكمة 65 إخوانيًا بمحاولة حرق برج كهربائي بكفر الشيخ تأجيل محاكمة 65 إخوانيًا بمحاولة حرق برج كهربائي بكفر الشيخ

أرشيفية

(أ.ش.أ)

قررت محكمة جنايات كفر الشيخ الدائرة الأولى، برئاسة المستشار بهاء المرى، تأجيل محاكمة 65 شخصًا من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية، إلى جلسة 7 فبراير القادم، لاتهامهم بمحاولة حرق برج كهربائي، أثناء تظاهرهم على الطريق الدولى الساحلى بمركز البرلس.

وشملت أحراز القضية كارت ميمورى، وفلاشات كمبيوتر، تحتوى على صور المتظاهرين من أنصار الإخوان، وشماريخ، ورايات، وتشيرتات، مدون بها علامات رابعة، ومنشورات ورقية تحرض على العنف.

وكانت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ، قد  ألقت القبض على 65 شخصًا من أنصار الإخوان، أثناء تنظيمهم تظاهرة على الطريق الدولي الساحلي بمركز البرلس، ومحاولتهم حرق برج كهربائى، وضبط بحوزتهم شماريخ وألعاب نارية، ومنشورات تحرض على العنف، والتظاهر ضد النظام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا