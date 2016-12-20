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كانيي وست برفقة كيم كارداشيان لأول مرة بعد تعافيه

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الثلاثاء 20-12-2016 16:26

تمكنت عدسات كاميرات الباباراتزي من التقاط صور للنجم العالمي كانيي وست Kanye West برفقة زوجته نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان Kim Kardashian لأول مرة بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها.
وكان كانيي وكيم في طريقهما لتناول العشاء، وهي المرة الأولى التي يخرجان فيها معاً منذ دخوله المستشفى بعد إصابته بانهيار عصبي.
واللافت في الصور أن الثنائي ظهرا مرتبكين وكأن الحزن كان يخيم على جلسة عشائهما التي استمرت لساعة فقط، إلا أنهما ما لبثا أن استرخيا وتشاركا ضحكة قصيرة حين صعدا في سيارتهما.
يذكر أن هذه الصور جاءت بعد انتشار شائعة انفصال الثنائي وطلاقهما، ما يؤكد أن علاقتهما مستمرة.
يشار إلى أن الثنائي عانيا من سنة رهيبة مليئة بالأحداث الأليمة، إذ كان وقع عملية السرقة التي تعرضت لها كيم قوياً جداً عليها، وبالكاد تعافت منها حتى تعرض كانيي للصدمة العصبية وما تبعها من علاج.


بالصور... كاني ويست يلتقي دونالد ترامب

 

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