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فيصل الفيصل: لم أخن مريم حسين وهذا ما كشفه عن عودتهما

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الثلاثاء 20-12-2016 17:13

خرج عارض الأزياء السعودي فيصل الفيصل بتصريحه المصور الأول عن طلاقه من الفنانة مريم حسين، ليرد على بعض الشائعات كاشفاً العديد من التفاصيل المثيرة.

وأكّد الفيصل خلال مصور أن "مريم انسانة تظل فوق الراس والعين وأكن لها كل الإحترام والتقدير"، لكنه اعتبر أنها أخطأت في بعض ما نشرته على شبكات التواصل الإجتماعي مما أدى إلى تفسير سبب الإنفصال بالخيانة، وكان من المفروض أن لا تخرج للناس.
وأشار إلى أنه "هو من أخطأ وأن مريم لا تستحقه، وعن الأمل بعودته إليها قال "الأمل عند الله، والله يكتب لها الخير في حال كان معي أو مع غيري".

ونفى الفيصل كل الكلام المتداول حول خيانته لمريم مع امرأة روسية. وفجر الفيصل مفاجأة صادمة كاشفاً أنه تلقى التهاني من الكثير من الناس بسبب طلاقه. وأضاف: "أي شيء صدر عني في السوشيال ميديا لا يمثل أهلي ولا بلدي". ولفت إلى أنه بعد ارتباطه بمريم أعطوه عدد من الجنسيات مؤكداً سواء لمن رضيّ أم لا هو سعودي في النهاية".

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