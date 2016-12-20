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زوجة ملحم زين لم تنجب طفلها الثالث وهذا سبب وجودها في المستشفى

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الثلاثاء 20-12-2016 18:56

نفى طوني عازار مدير أعمال الفنان ملحم زين، أن تكون زوجة ملحم قد أنجبت طفلها الثالث كما أشيع بالأمس.
وقال طوني عازار في إتصال مع "سيدتي نت" إن تماني زوجة ملحم زين موجودة حالياً في مستشفى بسبب دقة وضعها الصحي، كونها تعاني من نقص في البروتين والفيتامين، وأضاف "موعد الولادة سيكون في بداية الشهر المقبل وتحديداً في 6 \1\ 2017 وهو نفس تاريج ولادة إبنه الكبير علي، وشاءت الظروف أن تكون ولادة علي وإبن ملحم المقبل في نفس التاريخ"، كما أشار إلى أن ملحم سوف يطلق على طفله المقبل إسم حسين.
وأرجع طوني عازار سبب إنتشار شائعة ولادة تماني زوجة ملحم أمس إلى "ذكاء" البعض الذي ربط بين ولادتها وبين وجودها في المستشفى .
يشار إلى أن ملحم زين تزوج من تماني علي سالم البيض في العام 2008 وله منها ولدان هما علي وفاطمة وقريباً سوف تنجب تماني طفلهما الثالث حسين.
من ناحية أخرى، يحيي ملحم زين حفلين ليلة رأس السنة في لبنان، الاولى في الفينيسيا مع نجوى كرم ووائل كفوري، والثانية في الحبتور مع الفنانين عاصي الحلاني وميشال فاضل.

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سيدتي