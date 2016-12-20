رفع "حظر الغناء" عن نجم "اكس فاكتور" محمد الريفي بشروط

أصدرت نقابة المهن الموسيقية المصرية بياناً رسمياً صباح اليوم أكدت فيه الغاء قرارها السابق بمنع نجم برنامج "اكس فاكتور" المغربي محمد الريفي من الغناء داخل البلاد، وأشار البيان إلى أن الريفي خضع لجلسة مفاوضات مع إحدى شركات الإنتاج داخل مقر النقابة لتصفية الخلافات بينهما، وبعد التصالح تم التنازل عن الشكوى المقدمة بحقه، وصار من حقه التعاقد على حفلات غنائية داخل مصر.

طارق مرتضى المتحدث الإعلامي للنقابة، أكد حرص النقيب الفنان هاني شاكر على التدخل لحل الأزمة بنفسه، وقال وفقاً للبيان أنه تم تشكيل حضور لجنة مكونة من نقيب الموسيقيين، نادية مصطفى عضو مجلس الإدارة، المايسترو حمادة أبو اليزيد وكيل النقابة، أحمد رمضان سكرتير عام النقابة، وسعد المتولي مدير الشئون القانونية لعقد اجتماع مع الريفي وممثل عن شركة الإنتاج للتوفيق بينهما مساء أمس الأثنين.

وأشار إلى أن الاجتماع انتهى بالإتفاق على مجموعة من الشروط بين الطرفين في مقدمتها تقسيم الأرباح بنسبة متساوية بينهما، ثانياً أن تقوم الشركة بإنتاج ألبوم للريفي خلال 8 أشهر، وأن يختار المطرب المغربي مدير أعماله والفرقة الموسيقية التي يعمل معها بنفسه ودون أي شروط تضعها الشركة المنتجة.