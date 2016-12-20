أخبار عاجلة

مقتل 49 داعشيا في ضربات جوية شرق أفغانستان -
«الخمور» وظهور نادر لـ«نورا».. 5 لقطات مثيرة بعيد ميلاد مي نور الشريف -
انتظام حركة الطيران رغم سوء الأحوال الجوية -
الصحة: رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الجمهورية بسبب سوء الأحوال الجوية -
البيئة: فحص 1414 سيارة في حملة موسعة لفحص عوادم المركبات بالقاهرة الكبرى -
سفيرة بلجيكا بالقاهرة تصل الأقصر في زيارة ليومين -
اليوم.. ''النمنم'' يفتتح معرض الأقصر للكتاب -
بالصور.. وفد من التحالف الياباني الفرنسي يزور شرق بورسعيد -
بالصور.. طالبات مدرسة بالشرقية يقفن حدادا على أرواح ضحايا كنيستي طنطا والإسكندرية -
أحدث صيحات أحذية الزفاف في 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

رفع "حظر الغناء" عن نجم "اكس فاكتور" محمد الريفي بشروط

Google+ Print

الثلاثاء 20-12-2016 21:47

أصدرت نقابة المهن الموسيقية المصرية بياناً رسمياً صباح اليوم أكدت فيه الغاء قرارها السابق بمنع نجم برنامج "اكس فاكتور" المغربي محمد الريفي من الغناء داخل البلاد، وأشار البيان إلى أن الريفي خضع لجلسة مفاوضات مع إحدى شركات الإنتاج داخل مقر النقابة لتصفية الخلافات بينهما، وبعد التصالح تم التنازل عن الشكوى المقدمة بحقه، وصار من حقه التعاقد على حفلات غنائية داخل .

طارق مرتضى المتحدث الإعلامي للنقابة، أكد حرص النقيب الفنان هاني شاكر على التدخل لحل الأزمة بنفسه، وقال وفقاً للبيان أنه تم تشكيل حضور لجنة مكونة من نقيب الموسيقيين، نادية مصطفى عضو مجلس الإدارة، المايسترو حمادة أبو اليزيد وكيل النقابة، أحمد رمضان سكرتير عام النقابة، وسعد المتولي مدير الشئون القانونية لعقد اجتماع مع الريفي وممثل عن شركة الإنتاج للتوفيق بينهما مساء أمس الأثنين.

وأشار إلى أن الاجتماع انتهى بالإتفاق على مجموعة من الشروط بين الطرفين في مقدمتها تقسيم الأرباح بنسبة متساوية بينهما، ثانياً أن تقوم الشركة بإنتاج ألبوم للريفي خلال 8 أشهر، وأن يختار المطرب المغربي مدير أعماله والفرقة الموسيقية التي يعمل معها بنفسه ودون أي شروط تضعها الشركة المنتجة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

بالصور- أشهر ''اليهود'' في السينما المصرية.. إحداهم اُتهمت بالمشاركة في اغتيال عالمة مصرية

بالصور- أشهر ''اليهود'' في السينما المصرية.. إحداهم اُتهمت بالمشاركة في اغتيال عالمة مصرية

شاهد| «الإبراشي» يكشف لأول مره عن معلومات مثيرة وخطيرة عن «أبو البراء المصري » من مسقط رأسه بكفر الشيخ

شاهد| «الإبراشي» يكشف لأول مره عن معلومات مثيرة وخطيرة عن «أبو البراء المصري » من مسقط رأسه بكفر الشيخ

القوات الجوية المصرية توجه "صفعة" لأنصار بيت المقدس .. سقوط رأس الأفعى بالتنظيم الأسود والمفاجأة صديق مقرب من خيرت الشاطر

القوات الجوية المصرية توجه "صفعة" لأنصار بيت المقدس .. سقوط رأس الأفعى بالتنظيم الأسود والمفاجأة صديق مقرب من خيرت الشاطر