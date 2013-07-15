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الحلقة السادسة من "فرح ليلى": صدمة "ليلى" بعد حمل "مي" من صديقها

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الحلقة السادسة من "فرح ليلى": صدمة "ليلى" بعد حمل "مي" من صديقها الحلقة السادسة من "فرح ليلى": صدمة "ليلى" بعد حمل "مي" من صديقها

كتب : سهيلة حامد منذ 19 دقيقة

اكتشفت "ليلى" وجود "نادر" مختبئا بالمنزل في الحلقة السادسة من مسلسل "فرح ليلى"، فدخلت مي عرفتها وقطعت شريان يدها خوفًا من شقيقتها.

انتقلت "ليلى" و"أدهم" بصحبة "مي" إلى المستشفى لمعالجتها، طمأنها الدكتور بأن صحتها جيدة لكن الصدمة الكبرى التي وجهها الطبيب لـ"ليلى" أن "مي" حامل والجنين بخير.

انتابت ليلى حالة من الصدمة والبكاء الهيستيري بعد أن علمت بحمل شقيقتها من صديقها "نادر"، مشيرا إلى قيامه بذلك حتى يحصل على عقد لإسكان الشباب، وطلبت ليلى من نادر أن يبتعد عن مي في هذه الفترة، وأكدت لـ"مي" بأنها سوف تقنع والدها بالزواج على الفور.

مسلسل "فرح ليلى" بطولة ليلي علوي وفراس سعيد، عبدالرحمن أبوزهرة ونادية خيري، ومن تأليف عمرو الدالي واخراج خالد الحجر.

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