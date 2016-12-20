أخبار عاجلة

مقتل 49 داعشيا في ضربات جوية شرق أفغانستان -
«الخمور» وظهور نادر لـ«نورا».. 5 لقطات مثيرة بعيد ميلاد مي نور الشريف -
انتظام حركة الطيران رغم سوء الأحوال الجوية -
الصحة: رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الجمهورية بسبب سوء الأحوال الجوية -
البيئة: فحص 1414 سيارة في حملة موسعة لفحص عوادم المركبات بالقاهرة الكبرى -
سفيرة بلجيكا بالقاهرة تصل الأقصر في زيارة ليومين -
اليوم.. ''النمنم'' يفتتح معرض الأقصر للكتاب -
بالصور.. وفد من التحالف الياباني الفرنسي يزور شرق بورسعيد -
بالصور.. طالبات مدرسة بالشرقية يقفن حدادا على أرواح ضحايا كنيستي طنطا والإسكندرية -
أحدث صيحات أحذية الزفاف في 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. أونا

مراد مكرم يقدم «تعالى أشرب شاي» على «نجوم إف أم» 14يناير المقبل

Google+ Print
مراد مكرم يقدم «تعالى أشرب شاي» على «نجوم إف أم» 14يناير المقبل مراد مكرم يقدم «تعالى أشرب شاي» على «نجوم إف أم» 14يناير المقبل

مراد مكرم

كتبت- إنجي لطفي

قال الإعلامي والفنان مراد مكرم، إنه تعاقد مع محطة نجوم FM،على تقديم برنامج” تعالى اشرب شاي”، في إطار الخريطة البرامجية الجديدة للمحطة.

وأضاف مكرم، في تصريح خاص لوكالة ONA، أن فكرة البرنامج أقرب إلى خليط بين كل ماقدمته من تجارب إعلامية ما بين منوعات وأكل.

وتابع مكرم، أنه من المقرر انطلاق أولى حلقات البرنامج 14 يناير المقبل، ويذاع البرنامج كل سبت في تمام الساعة الثامنة وحتى العاشرة مساءً.

يعد برنامج ” تعالى اشرب شاي” ثان التجارب الإذاعية للفنان والإعلامي مراد مكرم عقب تقديمه برنامج “ألا فرنسيس”على راديو هيتس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا