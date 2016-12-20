مراد مكرم يقدم «تعالى أشرب شاي» على «نجوم إف أم» 14يناير المقبل

كتبت- إنجي لطفي

قال الإعلامي والفنان مراد مكرم، إنه تعاقد مع محطة نجوم FM،على تقديم برنامج” تعالى اشرب شاي”، في إطار الخريطة البرامجية الجديدة للمحطة.

وأضاف مكرم، في تصريح خاص لوكالة ONA، أن فكرة البرنامج أقرب إلى خليط بين كل ماقدمته من تجارب إعلامية ما بين منوعات وأكل.

وتابع مكرم، أنه من المقرر انطلاق أولى حلقات البرنامج 14 يناير المقبل، ويذاع البرنامج كل سبت في تمام الساعة الثامنة وحتى العاشرة مساءً.

يعد برنامج ” تعالى اشرب شاي” ثان التجارب الإذاعية للفنان والإعلامي مراد مكرم عقب تقديمه برنامج “ألا فرنسيس”على راديو هيتس.