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مينا عطا يتألق فى حفل غنائى بـ «معهد العبور» وسط حضور جماهيري كبير

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مينا عطا يتألق فى حفل غنائى بـ «معهد العبور» وسط حضور جماهيري كبير مينا عطا يتألق فى حفل غنائى بـ «معهد العبور» وسط حضور جماهيري كبير

مينا عطا

أحيا النجم الشاب مينا عطا حفلا غنائيا، اليوم الثلاثاء، داخل معهد العبور، تألق فيه بتقديم أغنياته وبعض الأغاني لمطربين آخرين، حيث شهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا من قبل طلاب المعهد من أجل الاستمتاع بأغنيات مطربهم المفضل، وأطلقوا هاشتاج له على “تويتر”.

وقدم مينا عطا، خلال الحفل أغنية “أنا الصاحب”، و”حالة مؤقتة”، ثم ميدلى للعندليب عبد الحليم حافظ، وتفاعل معه الجمهور وفى نهاية الحفل قام بالتقاط “سيلفى” مع الجمهور.

يشار إلى أن مينا عطا، وقع مؤخرا مع المنتج الغنائى ومهندس الصوت هانى محروس، الذى أوضح أنه سيقدم ألبوما غنائيا كاملا لمينا، وجار حاليا التحضيرات له، من حيث اختيار الأغانى والألحان المناسبة، والتى تقدمها بشكل جيد فى أول ألبوماته.

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