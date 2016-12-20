أخبار عاجلة

مقتل 49 داعشيا في ضربات جوية شرق أفغانستان -
«الخمور» وظهور نادر لـ«نورا».. 5 لقطات مثيرة بعيد ميلاد مي نور الشريف -
انتظام حركة الطيران رغم سوء الأحوال الجوية -
الصحة: رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الجمهورية بسبب سوء الأحوال الجوية -
البيئة: فحص 1414 سيارة في حملة موسعة لفحص عوادم المركبات بالقاهرة الكبرى -
سفيرة بلجيكا بالقاهرة تصل الأقصر في زيارة ليومين -
اليوم.. ''النمنم'' يفتتح معرض الأقصر للكتاب -
بالصور.. وفد من التحالف الياباني الفرنسي يزور شرق بورسعيد -
بالصور.. طالبات مدرسة بالشرقية يقفن حدادا على أرواح ضحايا كنيستي طنطا والإسكندرية -
أحدث صيحات أحذية الزفاف في 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

"المسابقات": الأمن لم يعترض على خوض "القمة" على بتروسبورت

Google+ Print
"المسابقات": الأمن لم يعترض على خوض "القمة" على بتروسبورت "المسابقات": الأمن لم يعترض على خوض "القمة" على بتروسبورت

>كتب أحمد طارق

أكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، أن الأمن لم يعترض حتى الآن على خوض مباراة القمة بين الأهلى والزمالك، المحدد لها 29 ديسمبر فى الأسبوع الـ17 للدورى الممتاز، على استاد بتروسبورت.

 

أوضح عامر حسين، خلال تصريحاته لبرنامج "خاص مع سيف" عبر شاشة "أون سبورت"  أنه فى حالة اعتراض الأمن على ملعب بتروسبورت، سيتم عرض الملاعب المتاحة على الزمالك لاختيار أحدها، نظراً لأنها مباراة الأبيض، أو يقوم مسئولو الزمالك بالحصول على موافقات أمنية لأى ملعب آخر.

 

تابع رئيس المسابقات حديثه، مؤكداً أن الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر، كان يرغب فى تأجيل القمة حفاظاً على مستوى اللاعبين وخاصة الزمالك الذى سيخوض عدد مباريات كثيرة بسبب المؤجلات، إلا أنه وافق فى النهاية على اقامة المباراة فى توقيتها لعدم افتعال أزمات.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365