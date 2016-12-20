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أبو تريكة ينشر صورة مع رمضان صبحى.. والجماهير: "رمز الإخلاص والحب"

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أبو تريكة ينشر صورة مع رمضان صبحى.. والجماهير: "رمز الإخلاص والحب" أبو تريكة ينشر صورة مع رمضان صبحى.. والجماهير: "رمز الإخلاص والحب"

>كتب هيثم سلامة

نشر محمد أبو تريكة لاعب النادى الأهلى الأسبق، صورة تجمعه باللاعب رمضان صبحى، المحترف فى صفوف فريق ستوك سيتى الإنجليزى، عبر حسابه على موقع تبادل الصور أنستجرام.

ولقت الصورة إعجاب متابعى الماجيكو، ونالت العديد من التعليقات، فقال حسن: "تريكة بيذكرنى بمباراة والبرازيل، بينما أضاف آخر: "تريكة رمزالإخلاص والصدق والحب"، بينما أشار ممدوح: "من جد وجد ومن زرع حصد".

يذكر أن الثلاثى محمد الننى ورمضان صبحى وأحمد المحمدى المحترفين فى الدورى الإنجليزى، سيصلون القاهرة ٤ يناير للانضمام لمعسكر يوم ٥ من نفس الشهر استعدادا لأمم أفريقيا بالجابون، التى تنطلق ١٤ يناير المقبل، نظرا لارتباط أنديتهم الإنجليزية بمباريات فى الدورى يومى 2 و3 يناير المقبل.


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