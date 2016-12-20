عامر حسين يرد على شكوى الأندية من ضغط المباريات: "انتظروا ضغط أكبر"

كتب أحمد طارق

قال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، إن ضغط المباريات ليس السبب فى إجهاد اللاعبين أو تعرض البعض للإصابات، موضحاً أنه أجرى إحصائية وأثبتت أن 90% من المصابين فى الدورى العام لم يشاركوا مع فرقهم بانتظام، ولم ينضموا لمعسكر المنتخب الأخير، مما يثبت أن الإرهاق ليس السبب فى تلك الإصابات.

أضاف رئيس لجنة المسابقات، أن الدورى الثانى سيكون به ضغط مباريات أكبر من الدور الأول، من أجل إنهاء المسابقة فى موعدها المحدد، خاصة فى ظل التوقف الذى ستشهده البطولة بسبب مباريات المنتخب الوطنى، مع مشاركة الأندية الأربعة فى البطولة الأفريقية وتأجيل مبارياتهم بالدورى، فضلاً عن مسابقة كأس مصر.

أوضح عامر حسين خلال تصريحاته لبرنامج "خاص مع سيف" عبر شاشة "أون سبورت" أنه يجب على جميع الأندية استخدام الأساليب الحديثة فى التدريبات لتفادى الإصابات، مع التزام اللاعبين بالأطعمة الصحية وعدم السهر حفاظاً على مستواهم.