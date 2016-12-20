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نائب يطالب "التعليم" بحصر المدرسين الإخوان ونقلهم لمواقع إدارية

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نائب يطالب "التعليم" بحصر المدرسين الإخوان ونقلهم لمواقع إدارية نائب يطالب "التعليم" بحصر المدرسين الإخوان ونقلهم لمواقع إدارية

>كتب – مايكل فارس

طالب النائب، سامى هاشم، عضو مجلس النواب، وأستاذ بجامعة قناة السويس باستبعاد المدرسين المنتمين إلى جماعة الإخوان الإرهابية، لتأثيرهم على فكر التلاميذ وتعاملاتهم، للحافظ على مستقبل ، وقال: لابد من تصرف سريع من وزارة التربية والتعليم، لإبعادهم عن العملية التعليمية وإحالتهم إلى مواقع إدارية أو ما تترآه.

واقترح هاشم، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إحالة هؤلاء المدرسين إما لعمل إدارى أو أى عمل آخر، ودراسة و حصر أعدادهم من قبل وزارة التربية والتعليم، وإخطار المديريات للإبلاغ عن أى مدرس يشيع أفكار الإخوان خارجا عن موضوعات الدراسة، وتشويه أفكار التلاميذ أو يشيع سلوكيات العنف بيهم.

وطالب هاشم، وزارة التربية والتعليم، بتحديد الآليات القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هؤلاء عقب حصرهم، لمعرفة آليات نقلهم لمواقع إدارية بعيدا عن العملية التعليمية.

 


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