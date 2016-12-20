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شركة مياه القناة تجتمع برؤساء القطاعات لمواجهة السيول والأمطار

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شركة مياه القناة تجتمع برؤساء القطاعات لمواجهة السيول والأمطار شركة مياه القناة تجتمع برؤساء القطاعات لمواجهة السيول والأمطار

>الإسماعيلية - جمال حراجى

أكد المهندس محمود طه عبد اللطيف رئيس شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى سرعة تنفيذ الدراسة الخاصة بمواجهة الأمطار والسيول، فى ضوء رفع حالة الاستعداد القصوى، خاصة الصيانة والإصلاح  للمعدات.

 

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقد برئاسته وحضور رؤساء القطاعات ومديرى العموم فى ضوء توصيات اللجنة التنسيقية العليا للشركات التابعة لمياه الشرب والصرف الصحى.

 

وأشار طه إلى أهمية تنفيذ الاستعدادات بالقطاعات الثلاثة الإسماعيلية والسويس وبورسعيد والحملة الميكانيكية والتشغيل والصيانة وسرعة الانتهاء من المناطق الساخنة بمحطات القرى الأكثر احتياجا، وهى المنايف - الكاب - القصاصين القديمة - سرابيوم.

 

كما تم خلال اللقاء مناقشة موقف التحصيل وصرف صحى القرى والاستعدادات لفصل الشتاء، وتقليل الفاقد من خلال برنامج صيانة المحابس وتركيب عدادات على مراكز الإنتاج (مياه - صرف - معالجة) والاهتمام بالتطوير الخاص بالخط الساخن والجارى متابعته من الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام والتوعية بالشركة.

 


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