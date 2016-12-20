جامعة بنى سويف: شاركنا فى 116 مؤتمر وورشة عمل خلال العام الماضي ‎

أعلن الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف، عن مشاركة الجامعة في 116 مؤتمر وررشة عمل دولية، ودورات تدريبة خلال العام الدراسي الماضي 2015/ 2016، بتكلفة بلغت 1.7 مليون جنيهًا.

وأضاف لطفى، أن عدد 111 باحث من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، من 15 كلية، قد شاركوا فى تلك المؤتمرات، موكدًا على أهمية مشاركة الباحثين من أبناء الجامعة فى تلك المؤتمرات من أجل تبادل الخبرات وزيادة البحث العلمى بالجامعة، وتكوين شبكات علمية و مجموعات بحثية و لتبادل الخبرة والمعلومات، مشيرًا إلى أن نسبة كبيرة من حلول المشاكل العلمية، تنبثق عبر التفاعل المباشر أثناء المؤتمرات و اللقاءات العلمية وليس فقط من خلال المحاضرات.

وأوضح لطفي، أن الكليات التى شاركت فى المؤتمرات الدولية، هى الطب البشرى، والعلوم، والإعلام، وطب الأسنان، والطب البيطرى، والصيدلة، والآداب، والتمريض، والتربية، والتعليم الصناعى، والتربية الرياضية، والهندسة، والدراسات العليا للعلوم المتقدمة، والاقتصادة والعلوم السياسية، والحاسبات والمعلومات.