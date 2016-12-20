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رئيس جامعة بني سويف: مطالب ذوى الاحتياجات الخاصة أوامر واجبة النفاذ‎

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رئيس جامعة بني سويف: مطالب ذوى الاحتياجات الخاصة أوامر واجبة النفاذ‎ رئيس جامعة بني سويف: مطالب ذوى الاحتياجات الخاصة أوامر واجبة النفاذ‎

جانب من الاحتفالية الرابعة لمتحدى الإعاقة

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور أمين لطفي رئيس الجامعة، وتنمية البيئة، وبإشراف الدكتورعلاء عبد الحليم نائب رئيس الجامعة، بالتعاون مع وحدة متحدى الإعاقة وكلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة، الاحتفالية الرابعة للجامعة لمتحدى الإعاقة، تحت شعار “منهم نتعلم الأمل”، بحضور المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، و اللواء محمد الخليصي مدير الأمن بني سويف، والدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية، والدكتورة مايسة شوقي أمين عام المجلس القومي للأمومة، ولفيف من رجال الدين الإسلامي والمسيحي والمجتمع المدني.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الجامعة تهتم بإقامة العديد من الندوات والمؤتمرات لذوى الاحتياجات الخاصة، والتي تنتهي بتوصيات يتم تفعيلها ومنها إنشاء وحدة لذوى الاحتياجات الخاصة بالجامعة بجانب إنشاء أول كلية لعلوم ذوى الاحتياجات الخاصة على مستوى الشرق الأوسط، بالإضافة إلى افتتاح ملاعب متخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة، ومتعدد الأغراض، مؤكدًا أن إدارة الجامعة ملتزمة بأداء دورها في تلبية احتياجات ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأكد الدكتورعلاء عبد الحليم مرزوق، نائب رئيس الجامعة، على حرص القطاع على الاحتفال السنوي بذوي الإعاقة والتواصل الدائم معهم، وإظهار قدرات متحدي الإعاقة والاستفادة من كفاح وطموح وإصرار متحدي الإعاقة وتحقيق أهدافه.

وخلال الإحتفالية وجه المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف الشكر لرئيس الجامعة على رعايته الدائمة لذوى الاحتياجات الخاصة، وإنشاء كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة الأولى على مستوى كلها، مشيرًا إلى أن رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة مسئوليتنا جميعًا.

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