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تخلص من عادة التدخين بـ10 نصائح غذائية

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تخلص من عادة التدخين بـ10 نصائح غذائية تخلص من عادة التدخين بـ10 نصائح غذائية

>كتبت أمنية فايد

بسبب كثرة الأمراض يقرر البعض التخلص من عادة التدخين، ولكن يقف التعود على هذه العادة السلبية كالجدار الحاجز أمام التوصل لمرحلة الإقلاع عن التدخين.

 

وفى هذا السياق يقدم الدكتور وائل صفوت، رئيس اللجنة الدولية للجمعية الأمريكية لعلاج التدخين، مجموعة من النصائح الغذائية والتى تساعد فى التخلص من عادة التدخين السلبية،

 

1. استخدام ملعقة زيت حار يوميا صباحا، وتناول الموز والزبادى والشوفان يوميا.

 

2. تناول الماء البارد بواسطة الشفاطة "الشاليمو" يساعد على التخلص من عادة وضع السيجارة فى الفم، ويؤدى إلى ارتفاع مستويات الناقل العصبى "دوبامين" المسئول عن تحسن الحالة المزاجية والتخلص من أعراض اعتلال المزاج.

 

3. تناول كميات كبيرة ما يقرب من 3 لترات من المشروبات الساخنة خاصة الكاموميل والزنجبيل والينسون وعصائر الفاكهة لاحتوائها على فيتامينات ومعادن ومضادات تأكسد لأنها تساعد الجسم على التخلص من سموم الدخان وكره النيكوتين.

 

4. تجنب الإسراف فى تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية لتلافى حدوث زيادة الوزن المتوقعة بعد الإقلاع عن التدخين، وتناول العسل الأبيض أو الأسود بدلا من السكر.

 

5. احرص دائما على ملء فمك بشىء آخر بدلا من السيجارة مثل "اللبان" خالية السكر، أو أقراص النعناع أو اللوز والخضراوات.

 

6. استخدام فرشاة الأسنان واللسان بصورة متكررة يشعرك بالانتعاش والتخلص من رائحة الفم غير المحببة.

 

7. الإقلاع عن تناول مشروبات الكافيين لتجنب زيادة التوتر والأرق الذى تعانى منه فى الأيام الأولى للإقلاع عن التدخين، وزيادة تناول الزنجبيل والشاى الأخضر والجنسنج.

 

8. تجنب الكحوليات، لأنها تضعف مقاومتك للتدخين كما يرتبط تناول الكحوليات عند الغالبية العظمى بعادة التدخين.

 

9.  تناول اللبن الذى يعتبره كثيرون غير ملائم مع السيجارة، والإقلاع من تناول القهوة التى يعتبرها الغالبية العظمى ضرورية مع السيجارة.

 

10. ممارسة المشى على الأقدام بعد تناول وجبة الغذاء للتخلص من عادة تناول سيجارة بعد وجبة الطعام.


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