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خبير أمنى: الأردن أصبحت في مرمى استهداف «داعش»

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خبير أمنى: الأردن أصبحت في مرمى استهداف «داعش» خبير أمنى: الأردن أصبحت في مرمى استهداف «داعش»

الخبير الاستراتيجي الأردني اللواء فايز الدويري

طالب الخبير الاستراتيجي الأردني اللواء فايز الدويري، اليوم، بضرورة إجراء مراجعة أمنية لآلية تنفيذ عمليات المداهمة في الأردن، بعد وفاة أربعة من رجال الأمن اليوم فى اشتباكات مع مطلوبين أمنيًا بمحافظة الكرك جنوب البلاد، مشيرًا إلى أن أعداد الشهداء كبيرًا، وهو ما يثير الكثير من التساؤلات.

وأضاف الدويري، خلال حواره عبر الفقرة على شاشة الغد، تقديم الإعلامية هبة الغمراوي، أن عمليات المداهمة معقدة، وتحتاج إلى مهارات فردية وجماعية عالية، بالإضافة إلى وضع خطة دقيقة لها حيث لابد من فرض أطواق الأول خارجي يمنع اقتراب المدنيين، لاسيما وأن المنطقة عشائرية، وقد يتواجد أحد الأقارب مما يجعله يدفعه من منظور صلة الدم، والثاني داخلي لإحكام المنافذ ونقاط غلق عبر مجموعات قنص، بالإضافة إلى مجموعات الاقتحام.

وأوضح الدويري، أن الأردن يبدو أنه أصبح على سلم أولويات تنظيم الدولة داعش، مما يعني أنه أصبح في مرمى الاستهداف، لافتًا إلى أن الكرك لم تكن هي الهدف الأساسي، ولكن تداعيات الحادث هي من قادت إلي منطقة الكرك.

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