أخبار عاجلة

قوية وسريعة.. هذه السيارات الأفضل لأجهزة الشرطة في العالم -
بـ100 مليون متابع.. الملكي يصنع رقمًا جديدًا -
التعادل السلبي يحسم مواجهة سوانزي وميدلزبره -
بث مباشر| «أرسنال×مانشستر سيتي» في البريميرليج -
تشكيلتا «أرسنال ومانشستر سيتي» في البريميرليج -
الـ «BBC» يقودون هجوم الريال أمام ألافيس -
بث مباشر| «ريال مدريد X ديبورتيفو الأفيس» -
إشبيلية يسقط في فخ التعادل أمام خيخون -
السفيرة عزيزة - السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في مستهل لقاءاته في واشنطن -
السفيرة عزيزة - سهام أحمد محرم : العمر لا يقاس بالسن إنما يقاس بما حققه الإنسان من إنجازات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

الحلقة السادسة من "الشك": مشادة بين "جلال" و"فايق" على عمولة "وسيلة"

Google+ Print
الحلقة السادسة من "الشك": مشادة بين "جلال" و"فايق" على عمولة "وسيلة" الحلقة السادسة من "الشك": مشادة بين "جلال" و"فايق" على عمولة "وسيلة"

كتب : محمد أبوضيف منذ 4 دقائق

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل "الشك" مشادة بين "جلال" زوج "وسيلة" الذي يقوم بدوره نضال الشافعي، والمحامي "فايق غالب" الذي يقوم بدوره مكسيم خليل، حول العمولة المتفق عليه لمحاولة إقناع "وسيلة" باستلام ثروة "قاصد خير".

تستمر المشادات بين مدام "سامية" وزوجة "إبراهيم" بعد وفاة الأخير، وتكتشف زوجة إبراهيم التي تقوم بدورها صابرين، أن "سامية" على دراية بزواج "إبراهيم" قبل وفاته وإنجابه طفلا، وتتوصلان في النهاية إلى اقتسام مصروفات المنزل بينهما.

ويعرض زوج "سمر" على "وسيلة" وضع عدد من الملايين التي تمتلكها في البنك الإسلامي الذي يعمل به، حتى يحصل على عمولة تزيد من دخله ليستطيع تحمل نفقات أسرته.

"الشك" تشارك في بطولته مي عز الدين ورغدة وريم البارودي وهبة مجدي ونضال الشافعي واللبناني مكسيم خليل وحجاج عبدالعظيم والمذيعة ريهام سعيد وأحمد عصام، ومن تأليف أحمد محمود أبوزيد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - د. نبيلة العريان " مطربة بالأوبرا " ... الحياة تبدأ بعد الـ 70 وهي أجمل مرحلة

السفيرة عزيزة - د. نبيلة العريان " مطربة بالأوبرا " ... الحياة تبدأ بعد الـ 70 وهي أجمل مرحلة

السفيرة عزيزة - سهام أحمد محرم " الفنانة التشكيلية " .. الحياة قبل سن الـ 70 وبعد سن الـ 70

السفيرة عزيزة - سهام أحمد محرم " الفنانة التشكيلية " .. الحياة قبل سن الـ 70 وبعد سن الـ 70

السفيرة عزيزة - السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في مستهل لقاءاته في واشنطن

السفيرة عزيزة - السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في مستهل لقاءاته في واشنطن

السفيرة عزيزة - سهام أحمد محرم : العمر لا يقاس بالسن إنما يقاس بما حققه الإنسان من إنجازات

السفيرة عزيزة - سهام أحمد محرم : العمر لا يقاس بالسن إنما يقاس بما حققه الإنسان من إنجازات