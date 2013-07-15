الحلقة السادسة من "الشك": مشادة بين "جلال" و"فايق" على عمولة "وسيلة"

كتب : محمد أبوضيف منذ 4 دقائق

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل "الشك" مشادة بين "جلال" زوج "وسيلة" الذي يقوم بدوره نضال الشافعي، والمحامي "فايق غالب" الذي يقوم بدوره مكسيم خليل، حول العمولة المتفق عليه لمحاولة إقناع "وسيلة" باستلام ثروة "قاصد خير".

تستمر المشادات بين مدام "سامية" وزوجة "إبراهيم" بعد وفاة الأخير، وتكتشف زوجة إبراهيم التي تقوم بدورها صابرين، أن "سامية" على دراية بزواج "إبراهيم" قبل وفاته وإنجابه طفلا، وتتوصلان في النهاية إلى اقتسام مصروفات المنزل بينهما.

ويعرض زوج "سمر" على "وسيلة" وضع عدد من الملايين التي تمتلكها في البنك الإسلامي الذي يعمل به، حتى يحصل على عمولة تزيد من دخله ليستطيع تحمل نفقات أسرته.

"الشك" تشارك في بطولته مي عز الدين ورغدة وريم البارودي وهبة مجدي ونضال الشافعي واللبناني مكسيم خليل وحجاج عبدالعظيم والمذيعة ريهام سعيد وأحمد عصام، ومن تأليف أحمد محمود أبوزيد.