الدولار يقفز لأعلى مستوى له من 14 عام.. ويسجل 19 جنيه

قفز سعر الدولار فى مصر اليوم الثلاثاء 19-12- 2016 ووصل إلى أعلى مستوى له منذ 14 عاما، وسجل أعلى سعر للشراء فى مصرف أبو ظبى الإسلامى، حيث بلغ سعر الصرف 19.25 جنيه للشراء و19.60 للبيع، فيما سجل أقل سعر لصرف الدولار فى مصر اليوم الأحد فى البنك الأهلى اليونانى، حيث بلغ سعر الصرف 18.82 جنيه للشراء و19.09 للبيع.

وقد سجل سعر الدولار بالبنك المركزى المصرى 18.82جنيه للشراء و 19.09 جنيه للبيع، وسجل ببنك مصر 19 جنيها للشراء 19.2 جنيه للبيع، و البنك الأهلى المصرى 19 جنيها للشراء و 19.2 جنيه للبيع، و بنك التعمير والإسكان 19.05 جنيه للشراء 19.45 جنيه للبيع، أما البنك الأهلى اليونانى 19 جنيها للشراء و 19.50 جنيه للبيع.