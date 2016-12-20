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إقالة وكيلة وزارة التربية والتعليم بالجيزة

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إقالة وكيلة وزارة التربية والتعليم بالجيزة إقالة وكيلة وزارة التربية والتعليم بالجيزة

بثينة كشك

أصدر الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قرار وزاري رقم 417، بتاريخ اليوم، بشأن إجراء بعض التغييرات في القيادات التعليمية.

وقرر الشربينى، إنهاء ندب الدكتورة بثينة عبد الله محمد كشك، من وظيفة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، وعودتها إلى عملها الأصلى بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.

كما قرر الوزير ندب كلا من، محمد عبد الهادى مصطفى أحمد القطب مدير عام إدارة تعليمية من المستوى الأول بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، مديرًا لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، وياسر محمد عبد العزيز عبد العال معلم خبير بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، ومحمد كامل عبد الحليم صبرى مدير عام إدارة تعليمية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، مديرًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، والدكتورة أمانى قرنى إبراهيم حسن مدير عام تنمية مادة الكمبيوتر التعليمى، وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، لمدة عام.

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