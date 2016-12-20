أحمد الشيخ: إيهاب جلال وافق على عودتى للأهلى لكن سأحترم تعاقدى مع المقاصة

أكد أحمد الشيخ صانع ألعاب الأهلى المعار لصفوف فريق مصر المقاصة، أنه تحت أمر المارد الأحمر فى أى وقت وأنه يتشرف بالعودة إلى ناديه، إلا أنه لم يتلق أى عرض رسمى حتى الآن، معرباً عن سعادته باهتمام حسام البدرى المدير الفنى للأهلى.

أوضح الشيخ خلال تصريحاته لبرنامج “خاص مع سيف” عبر شاشة “أون سبورت” أن عقد إعارته للمقاصة سينتهى بنهاية الموسم الجارى، وسيحرص على احترام تعاقده مع النادى الذى صنع اسم “الشيخ”، قائلاً: “لازم أحترم تعاقدى مع النادى الذى صنع اسمى بعد ربنا على الأقل.. وإيهاب جلال قال لى مش هقف أمام طموحاتك وهحط نفسى مكانك، ولو عايز ترجع الأهلى مش همانع”.

وقال لاعب مصر المقاصة: “فى حالة حصول المقاصة على ركلة جزاء أخرى أمام الأهلى فلن أتردد عن تسديدها، والركلة الماضية كان بها سوء توفيق وهذا أمر طبيعى، ومواجهة الأهلى كان بها ضغوطات وتركيز أعلى من أى مواجهة أخرى”.