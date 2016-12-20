أخبار عاجلة

انتظام حركة الطيران رغم سوء الأحوال الجوية -
الصحة: رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الجمهورية بسبب سوء الأحوال الجوية -
البيئة: فحص 1414 سيارة في حملة موسعة لفحص عوادم المركبات بالقاهرة الكبرى -
سفيرة بلجيكا بالقاهرة تصل الأقصر في زيارة ليومين -
اليوم.. ''النمنم'' يفتتح معرض الأقصر للكتاب -
بالصور.. وفد من التحالف الياباني الفرنسي يزور شرق بورسعيد -
بالصور.. طالبات مدرسة بالشرقية يقفن حدادا على أرواح ضحايا كنيستي طنطا والإسكندرية -
أحدث صيحات أحذية الزفاف في 2017 -
بالصور.. تحويل الخبز لأعمال فنية في اليابان -
اهداف مباراة برشلونة ويوفنتوس 0-3 . -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط أمين شرطة قتل مواطنا أثناء مطاردة تاجر مخدرات بمنشأة ناصر

Google+ Print
ضبط أمين شرطة قتل مواطنا أثناء مطاردة تاجر مخدرات بمنشأة ناصر ضبط أمين شرطة قتل مواطنا أثناء مطاردة تاجر مخدرات بمنشأة ناصر

>كتب كريم صبحى

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على أمين شرطة بقسم شرطة منشأة ناصر، بتهمة قتل مواطن، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

البداية كانت بتفقد قوة أمنية من قسم شرطة منشأة ناصر الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث اشتبهت الحملة الأمنية فى تاجر مخدرات يقود سيارة، وعندما حاول أمين الشرطة استيقافه لم ينصاع تاجر المخدرات للأمر،  فأطلق أمين الشرطة النار عليه، فأصاب آخر كان بجواره ولفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة.

استقبل مستشفى الزيتون جثة المجنى عليه "عمرو طلال" مصاب بطلق نارى أودى بحياته، وانتقلت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365