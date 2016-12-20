ضبط أمين شرطة قتل مواطنا أثناء مطاردة تاجر مخدرات بمنشأة ناصر

كتب كريم صبحى

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على أمين شرطة بقسم شرطة منشأة ناصر، بتهمة قتل مواطن، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

البداية كانت بتفقد قوة أمنية من قسم شرطة منشأة ناصر الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث اشتبهت الحملة الأمنية فى تاجر مخدرات يقود سيارة، وعندما حاول أمين الشرطة استيقافه لم ينصاع تاجر المخدرات للأمر، فأطلق أمين الشرطة النار عليه، فأصاب آخر كان بجواره ولفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة.

استقبل مستشفى الزيتون جثة المجنى عليه "عمرو طلال" مصاب بطلق نارى أودى بحياته، وانتقلت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.