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إحالة 75 طبيبًا بمستشفي ببا ببني سويف للتحقيق العاجل لتغيبهم عن العمل‎

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إحالة 75 طبيبًا بمستشفي ببا ببني سويف للتحقيق العاجل لتغيبهم عن العمل‎ إحالة 75 طبيبًا بمستشفي ببا ببني سويف للتحقيق العاجل لتغيبهم عن العمل‎

مستشفى ببا

 

أحال عادل ضيف الله، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، ببني سويف،75 طبيبًا من العاملين بالمستشفي المركزي، للتحقيق العاجل لتركهم العمل وتغيبهم في أوقات العمل الرسمية.

وكانت حملة من إدارة التفتيش المالي والإداري بالوحدة المحلية لمدينة ببا، قادها مبروك عبدالعاطي مساعد رئيس المدينة، وعضوية وائل محمد البرديسي مسئول التقارير والإنجازات بالوحدة، فاجئت المستشفي المركزي لتفقد سير العمل بداخلها، وتبين غياب 34 طبيب من بداية اليوم، وترك عمل لـ41 أخرين، بجانب غياب 5 من العمال والتمريض من العاملين بالمستشفي.

ورفعت الحملة مذكرة بما تم ورصده من مخالفات لرئيس المدينة، والذي قرر إحالتهم للتحقيق بالشئون القانونية.

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