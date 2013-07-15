الحلقة السادسة من "القاصرات": عطر تعرض على عبد القوي أن يتزوج ابنة بائع السمك

كتب : منى السداوي منذ 2 دقيقة

في الحلقة السادسة من مسلسل "القاصرات"، تواسي "شادية" التي تلعب دورها نهال عنبر، "أم صالح" التي تلعب دورها عايدة رياض، في إنقاذ ابنها من الغرق، وتعتذر لها عن التأخر في زيارتها خوفا من تواجد "عطر" أو "عبدالقوي" لزيارة ابنها.

تدور أحداث الحلقة حول مجيء "صفصف" بائعة الملابس التي تلعب دورها صفاء عامر، لـ"عطر" لتعرض عليها الملابس الملونة بعد موافقة "عبدالقوي" على ذلك. تقع الطفلة "رباب" في مشكلة إخفاء حبوب منع الحمل، ما يجعلها تستعين بـ"أمينة" للبحث عنه.

تقنع "عطر" "عبدالقوي" بزواج ابنتها "ورد" من "رشاد" ابنه، لكنه يعترض لصغر سنها، فتقترح "عطر" أن تتم الخطبة حتى تنهي "ورد" المرحلة الإعدادية.

تعجب "عطر" بابنة بائع السمك "بياضة" وتعرضها على "عبدالقوي" للزواج، لكن عندما يعرض والدها الفكرة على أمها ترفض بشدة وتختار أن تتم "بياض" تعليمها.

مسلسل "القاصرات" من تأليف سماح الحريري وإخراج مجدي أبوعميرة، وبطولة صلاح السعدني وداليا البحيري وعايدة رياض ونهال عنبر والطفلة منة عرفة وملك زاهر ومي الغيطي وحنان عادل.