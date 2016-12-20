«قلاش» يرحب بموافقة البرلمان على إنشاء نقابة الإعلاميين

(أ.ش.أ)

رحب نقيب الصحفيين يحيى القلاش، بموافقة البرلمان على إنشاء نقابة للإعلاميين، باعتبارها خطوة مهمة في طريق تنظيم الإعلام، على أساس ديمقراطي يتسم بالحرية والمسؤولية، وتشكل إضافة لمنظومة التشريعات وتترجم مواد الدستور التي تستهدف بناء منظومة إعلامية جديدة تستطيع مواجهة التحديات التي يواجهها وطننا، وتساهم بدور إيجابي في البناء والتنمية.

وقال القلاش، إن نقابة الصحفيين كانت داعمة منذ أكثر من عشر سنوات لمحاولات الإعلاميين المتعددة لإنشاء كيانهم النقابي، واستضافت اجتماعاتهم بمقرها، كما سعت خلال الفترة الماضية لدى الجهات المعنية والمسؤولة لإنجاز هذه الخطوة قبل إصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام، والذي يحيل إلى نقابتي الصحفيين والإعلاميين كثيرًا من المهام.

وقدم نقيب الصحفيين التهنئة للزملاء الإعلاميين على خروج نقابتهم إلى النور وتكليل جهودهم بالنجاح، مؤكدًا أن طريق بناء كيانهم النقابي طويل، ويتطلب وحدتهم وتماسكهم وإعلاء المصلحة العليا للمعنيين بوجود النقابة دفاعًا عن المهنة وحقوق العاملين بها، وكذلك حقوق المواطنين.

وأعرب القلاش، عن ثقته في بناء جسور التواصل والتعاون بين الصحفيين والإعلاميين، إذ نظم الدستور مهنتهم معا من خلال المجلس الوطني للإعلام.