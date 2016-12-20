أخبار عاجلة

انتظام حركة الطيران رغم سوء الأحوال الجوية -
الصحة: رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الجمهورية بسبب سوء الأحوال الجوية -
البيئة: فحص 1414 سيارة في حملة موسعة لفحص عوادم المركبات بالقاهرة الكبرى -
سفيرة بلجيكا بالقاهرة تصل الأقصر في زيارة ليومين -
اليوم.. ''النمنم'' يفتتح معرض الأقصر للكتاب -
بالصور.. وفد من التحالف الياباني الفرنسي يزور شرق بورسعيد -
بالصور.. طالبات مدرسة بالشرقية يقفن حدادا على أرواح ضحايا كنيستي طنطا والإسكندرية -
أحدث صيحات أحذية الزفاف في 2017 -
بالصور.. تحويل الخبز لأعمال فنية في اليابان -
اهداف مباراة برشلونة ويوفنتوس 0-3 . -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

«قلاش» يرحب بموافقة البرلمان على إنشاء نقابة الإعلاميين

Google+ Print
«قلاش» يرحب بموافقة البرلمان على إنشاء نقابة الإعلاميين «قلاش» يرحب بموافقة البرلمان على إنشاء نقابة الإعلاميين

نقيب الإعلاميين

(أ.ش.أ)

رحب نقيب الصحفيين يحيى القلاش، بموافقة البرلمان على إنشاء نقابة للإعلاميين، باعتبارها خطوة مهمة في طريق تنظيم الإعلام، على أساس ديمقراطي يتسم بالحرية والمسؤولية، وتشكل إضافة لمنظومة التشريعات وتترجم مواد الدستور التي تستهدف بناء منظومة إعلامية جديدة تستطيع مواجهة التحديات التي يواجهها وطننا، وتساهم بدور إيجابي في البناء والتنمية.

وقال القلاش، إن نقابة الصحفيين كانت داعمة منذ أكثر من عشر سنوات لمحاولات الإعلاميين المتعددة لإنشاء كيانهم النقابي، واستضافت اجتماعاتهم بمقرها، كما سعت خلال الفترة الماضية لدى الجهات المعنية والمسؤولة لإنجاز هذه الخطوة قبل إصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام، والذي يحيل إلى نقابتي الصحفيين والإعلاميين كثيرًا من المهام.

وقدم نقيب الصحفيين التهنئة للزملاء الإعلاميين على خروج نقابتهم إلى النور وتكليل جهودهم بالنجاح، مؤكدًا أن طريق بناء كيانهم النقابي طويل، ويتطلب وحدتهم وتماسكهم وإعلاء المصلحة العليا للمعنيين بوجود النقابة دفاعًا عن المهنة وحقوق العاملين بها، وكذلك حقوق المواطنين.

وأعرب القلاش، عن ثقته في بناء جسور التواصل والتعاون بين الصحفيين والإعلاميين، إذ نظم الدستور مهنتهم معا من خلال المجلس الوطني للإعلام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا