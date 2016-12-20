«ميركل» والرئيس الألمانى يزورا موقع هجوم برلين الأخير

(أ.ش.أ)

تزور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وسط إجراءات أمنيه مشددة موقع الحادث، لوضع شمعة وورود بيضاء أمام كنيسة “الذاكرة”، والقريبة من موقع الهجوم، يرافقها وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، ووزير الداخلية الألماني توماس دي مدزيير، والرئيس الألماني جاوك.

وسيقام قداس في تمام الساعة السادسة، بكنيسة “الذاكرة”، على أرواح ضحايا هجوم الدهس بشاحنة أمس، والذي خلف 11 قتيلًا و48 جريحًا، من بينهم 18 حالتهم خطرة يتلقون العلاج في مستشفى “شارتيه” الألمانية ومستشفيات “فيست أند”، والمستشفيات الألمانية بحي شارلوتنبورج ووسط برلين.

وكان قائد الشرطة الألمانية قد صرح بأن المشتبه به الباكستاني، الذي تم القبض عليه ليس هو الفاعل، مما يفتح المجال لرفع حالة الطوارئ الأمنية على مدار الأيام القادمة.

ويذكر أن هجوم بحافلة قام بدهس تجمع من المواطنين بشكل عشوائي لمسافة قدرت من 60 إلى 80 مترًا، بموقع سوق للاحتفالات بأعياد الميلاد، وما زال الفاعل مجهول مع عدم وجود تأكيد لخلفية العمل أو من يقف ورائه.