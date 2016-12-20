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محاكمة متهمى مقتل ميادة أشرف ومارى سامح غدًا

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محاكمة متهمى مقتل ميادة أشرف ومارى سامح غدًا محاكمة متهمى مقتل ميادة أشرف ومارى سامح غدًا

ميادة أشرف وماري سامح

تنظر محكمة جنايات القاهرة، غدًا الأربعاء، والمنعقدة باكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد فهمي ، محاكمة 48 متهمًا في القضية المعروفة بـ”مقتل ميادة أشرف”

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهم تولي قيادة في جماعة إرهابية وإمدادها بالمعونات المادية، والأسلحة والقتل والعمد والشروع فيه، وتنظيم تجمهر بمنطقة عين شمس بتاريخ 28 مارس 2014، وإطلاق الأعيرة النارية صوب المواطنين والإعلاميين الرافضين لتجمهرهم وقوات الشرطة.

حيث أطلق أحد المتهمين عيارًا ناريًا صوب الصحفية ميادة أشرف أثناء قيامها بتصوير أفعالهم الإجراميةـ فأصابتها في رأسهاـ مما أدي إلى مصرعهاأ كما أطلق متهم آخر عيارا ناريا صوب المواطنين فأصاب الطفل شريف عبد الرؤوف في رأسهأ مما أودى بحياته.

وأحاط بعض المتهمين بسيارة المواطنة ماري سامح جورجأ متكالبين عليها، ووالوا الاعتداء عليها ثم أطلق أحدهم عيارًا ناريًا، أصاب المجني عليها فأرداها قتيلة، وأضرموا النيران في سيارتها عقب ذلك، فضلًا عن شروعهم في قتل مواطنين آخرين.

 

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أونا

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