نائب رئيس جامعة الإسكندرية يشدد على إجراءات تأمين الامتحانات

الإسكندرية – أسماء على بدر

استعرض مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الإسكندرية المنعقد برئاسة الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب استعدادات الكليات لإمتحانات الفصل الدراسى الأول التى تبدأ 9 يناير القادم وتستمر حتى 26 يناير .

وأكد المجلس فى بيان اليوم، على جميع الكليات توفير كل ما يلزم لأداء الطلاب الامتحانات فى مناخ مناسب وتوفير سيارات الإسعاف وكافة الإمكانات اللازمة لتقديم الإسعافات الأولية لمواجهة أى حالات طارئة وتوفير الرعاية اللازمة للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة ، وإخطار جميع الطلاب بالقواعد المنظمة للإمتحانات والتنبية بعدم دخول لجان الامتحانات بالتليفون المحمول.

ودعا الكليات الى التأكيد على جميع أعضاء هيئة التدريس بالتواجد بالكليات طوال فترة الامتحانات والبدء فى إجراءات تصحيح أوراق الامتحانات عقب إنتهاء إمتحانات كل مادة .

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أن الجامعة بصدد افتتاح مكتب لرعاية شئون الطلاب الوافدين يكون مقره بإدارة كلية الطب ويهدف لتقديم الاستشارات والدعم الذى يحقق سبل الاندماج فى المجتمع وتعريفهم بكيفية التعامل مع الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء إجراءات الإقامة وكافة الخدمات المتاحة بالجامعة .

وناقش المجلس المقترح المقدم من كلية الطب بتنظيم مؤتمر لطلبة الجامعة يعبرون فيه عن أنفسهم ورؤيتهم المستقبلية ، ومقترح آخر بإنشاء مركز لدعم الطلاب الذى يهدف بتقديم الدعم للطلاب فى المجال النفسى والأكاديمى والصحى والإجتماعى وتنمية المهارات والتبادل الطلابى.

ودعا نائب رئيس الجامعة الكليات إلى الإعداد لإنشاء برامج دراسية بينية فى المجالات الحديثة والمتطورة بالتعاون بين أكثر من قسم بالكلية أو مع كلية أخرى لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة وسد إحتياجات سوق العمل فى هذه المجالات .

و استعرض المجلس تجربة كلية الآداب فى الإدارة الالكترونية لنظم التعامل مع الطالب منذ التحاقة بالكلية وتنسيق الأقسام وكافة الاتصالات وسداد الرسوم والإخطار بنتائج الامتحانات حتى تقديم طلب الحصول على شهادات التخرج كذلك إستعرض المجلس مستقبل التعليم المفتوح والأفكار المطروحة حول تطويره بما يحقق الأهداف التنموية للمجتمع ويلبى احتياجات سوق العمل .