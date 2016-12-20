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منح دراسية كاملة للمواطنين لنيل ماجستير التربية

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منح دراسية كاملة للمواطنين لنيل ماجستير التربية منح دراسية كاملة للمواطنين لنيل ماجستير التربية

أعلنت كلية الإمارات للتطوير التربوي فتح باب التسجيل للطلبة المواطنين الراغبين بالإلتحاق بالكلية لنيل درجة الماجستير في التربية كمنحة دراسية كاملة وذلك للعام الدراسي 2017 / 2018.

ويمتد برنامج الماجستير في  التربية - والحاصل على الإعتماد الأكاديمي -على مدار عامين بهدف استقطاب الممارسين لمهنة التعليم والقادة والاداريين والمهنيين العاملين في قطاع التعليم.

وقالت أمل عبدالله مديرة إدارة التسجيل في كلية الإمارات للتطوير التربوي ان على المتقدم للإلتحاق أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس من جامعة معترف بها في الدولة بمعدل تراكمي لا يقل عن 2.0 أو ما يعادله وأن يكون حاصلاً على شهادة الأيلتس الأكاديمي بمعدل لا يقل عن  6.0 أو ما يعادله.

 

 

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