رسمياً: “مجلس الوزراء”.. الأرز وصل إلى 10 جنيه والسكر سجل 15 جنيه في بعض المحافظات واللحمة 150جنيه للكيلو

شيماء مصطفى

حرصا من مجلس الوزراء علي متابعة الأسعار لحظه بلحظه خاصة أسعار السلع والخدمات اعلن مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء اليوم تحديث جديد عن أسعار السلع الغذائية حتي لا يتم التلاعب باسعارها من قبل التجار .

مجلس الوزراء يعلن تحديث جديد عن أسعار السلع الغذائية :

اللحوم : يتراوح أسعار لحوم الكندوز من 80 إلى 130 جنيه للكيلو ويصل لحوم الضأن إلى 140 جنيه للكيلو وكيلو اللحم البتلو 150 جنيه.

الدواجن : ويتراوح أسعار الدواجن الطازجة البيضاء من 17 إلي 27 جنيه للكيلو ، والدواجن البلدي يصل سعر الكيلو إلي 30 جنيه ، ويتراوح كيلو الفراخ المبردة من 19 إلي 35 جنيه ، ويصل كيلو الفراخ البلدي المبردة إلي 38 جنيه.

الأرز : يتراوح سعر كيلو الأرز من 5 إلي 10 جنيه ويختلف السعر حسب نوع الأرز ودرجة نقائه

السكر : وقد بلغ سعر كيلو السكر 7.5 جنيه في محافظات الإسكندرية والمنوفيه والدقهليه ، وقد وصل في محافظات البحر الأحمر ومطروح 15 جنيه .

الجبن : ويتراوح كيلو الجبن البيضاء بين 15 إلى 40 جنيه ، ويتراوح سعر الجبن الإسطنبولي من 20 إلى 50 جنيه .

الألبان ويتراوح كيلو اللبن المعبأ ما بين 8 إلى 13 جنيه ، واللبن السائب 10 جنيه ، واللبن كامل الدسم 7.5 إلي 12 جنيه

شبكةعيونالإخبارية

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