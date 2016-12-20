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الصحة: 17 مصابا بحادث الكنيسة البطرسية يتلقون العلاج بينهم 4 حالات حرجة

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الصحة: 17 مصابا بحادث الكنيسة البطرسية يتلقون العلاج بينهم 4 حالات حرجة الصحة: 17 مصابا بحادث الكنيسة البطرسية يتلقون العلاج بينهم 4 حالات حرجة

>كتب عامر مصطفى

قال الدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة، اليوم الثلاثاء، إن هناك 17 مصابًا ما زالوا يتلقون العلاج بمختلف المستشفيات، لافتا إلى أن هناك 4  حالات داخل العناية المركزة، بينهم حالة حرجة مصابة بتهتك فى خلايا الوجه وإصابة بالرئتين".

 

وتابع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل على قناة الحياة، أن هناك 7 حالات فى مستشفى الجلاء، منهم طفلة حالتها غير مستقرة وحرجة، وتعانى من تهتك فى خلايا الكبد، وباقى المصابين فى طريقهم للشفاء.

 

وأضاف، أن هناك مريضة فى العناية المركزة مصابة فى المخ وحالتها حرجة، ومريضة أخرى بمستشفى دار الشفاء تحسنت حالتها الصحية، لافتا إلى أن هناك مريضة بمستشفى المعادى، وهناك 4 حالات بمستشفى عين شمس، مشيرا إلى أن الطفلة ماجى مجدى تلقت العلاج الكامل وكان الفريق الطبى يقوم بمجهود كبير، وإصابتها كانت قوية، مقدمًا التعازى لأسرتها.


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