الفنان تامر هجرس يطلب الدعاء من جمهوره لخضوعه لعملية جراحية خطيرة بألمانيا

شيماء مصطفى

أجرى الفنان تامر هجرس عملية جراحية خطيرة بألمانيا وإستمرت وقتا أكثر من الوقت المخصص لها حوالي سبع ساعات بسبب دقة وصعوبة العملية في منطقة الظهر وكشف مصدر مقرب من عائلة الفنان أن تامر كان يعاني من ألم شديد في الفترة الأخيرة وزادت كثيرا عليه موضحا أن تلك الألالم بسبب رفعه حمل زائد في الأثقال بإجدى صالات الجيم .

حيث أجرى تامر هجرس العملية بأحد المستشفيات بمدينة ” افخاى بوج” ومازال يخضع تحت الإشراف الطبي وعمل جلسات علاج طبيعي من أثر العملية لمعالجة ذراعية التي سببت له إرهاقا لذراعيه ويرافق الفنان زوجته وإبنتاه “تمارا وتالا ” وأيضا شقيقته .

وطالب تامر هجرس من جمهوره الدعاء له بالشفاء العاجل كما وجه الشكر لزوجته لأنها وقفت بجانبه في هذه التجربة التي مر بها ويذكر أن تامر من المحتمل أن يعتذر عن الأعمال الفنية بالسباق الرمضاني التي عرضت عليه في الفترة الأخيرة بسبب ما يعاني منه الأن.

والجدير بالذكر أن تامر هجرس من مواليد 6- 11 – 1972 المنصورة بدأ مشواره كموديل في الفيديو كليب والإعلانات في شركة أزياء وبعدها بدأ مشواره الفني من خلال فيلم بركان الغضب كما شارك بفيلم التجربة الدنماراكية ولاقى نجاحا كبير.

شبكةعيونالإخبارية

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