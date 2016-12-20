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«القرموطي»: علب الكشري و أكياس البلاستيك بها سم قاتل

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«القرموطي»: علب الكشري و أكياس البلاستيك بها سم قاتل «القرموطي»: علب الكشري و أكياس البلاستيك بها سم قاتل

الإعلامي جابر القرموطي

ظهر الإعلامي جابر القرموطي بعدد من العلب البلاستيكية والتى وصفها بالكارثة وخاصة “علب الكشري” والأكياس السوداء لأن بها سم قاتل ويتم صناعتها من مخلفات الأدوية وفق تحقيق نشر اليوم فى جريدة الاهرام.

وقال “القرموطي”، الأمر لا يتعلق فقط بعلب الكشري ولكن كل العلب والملاعق والأطباق البلاستيكية، وقال ممنوع منعا قاطعا وضع فيها أى مواد أو مأكولات ساخنة لانها تتفاعل مع البلاستيك المصنوع من المخلفات، محذرًا أيضا من ترك المأكولات فى الاطباق البلاستيكية والعلب ووضعها في الثلاجة لأن هذا ايضا به سم قاتل.

كما أظهر “القرموطي” الاكياس البلاستيكية التى بها مأكولات ساخنة وقال هذه الأكياس الساخنة تتفاعل مع المأكولات مما يؤدى للإصابة بالسرطان.

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