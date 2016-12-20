«التخطيط» تطلق دليل المواطن للتنمية المستدامة

(أ.ش.أ)

أطلق الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، دليل المواطن للتنمية المستدامة للخطط الاستثمارية على مستوى المحافظات المصرية، بحضور وزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكي بدر.

وأوضح العربي، خلال احتفالية إطلاق الدليل اليوم، أن استراتيجية مصر 2030، توجد بها 10 محاور، تتضمن 3 قطاعات رئيسية كالعدالة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، مضيفًا أن محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية به مؤشرات لقياس الأداء الحكومي.

ولفت العربى، أن العام الحالي هو الرابع لإصدار دليل المواطن، وتم التطوير في إصداره ليسهل على المواطن فهم المشروعات الخاصة بالمحافظة المتواجد بها، مضيفًا أنه يتم التحول في التخطيط من التخطيط المركزي إلى التخطيط بالمشاركة مع إتاحة الخطة للمواطن بأسلوب مبسط للتسهيل على المواطن.