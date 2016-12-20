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إعادة فتح ميناء الغردقة البحرى بعد تحسن الأحوال الجوية

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إعادة فتح ميناء الغردقة البحرى بعد تحسن الأحوال الجوية إعادة فتح ميناء الغردقة البحرى بعد تحسن الأحوال الجوية

أرشيفية

(أ.ش.أ)

أعلن المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، ملاك يوسف، أنه تمت إعادة فتح ميناء الغردقة البحري بمحافظة البحر الأحمر، في تمام الساعة الثانية ظهر اليوم، وتم استئناف الحركة الملاحية بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح.

وأضاف يوسف، أنه تم كذلك استئناف الحركة الملاحية على الخط الملاحي “سفاجا / ضبا”، بعد توقفها وذلك عقب إعادة فتح ميناء ضبا السعودي، مشيرًا إلى أن ميناء سفاجا يستعد ليستقبل من ضبا العبارة “أمانة” وعلى متنها 267 راكبًا، و21 سيار،ة منها 8 سيارات رسالة تصدير، والعبارة السفينة “نما إكسبريس” وعلى متنها 41 شاحنة، والسفينة “بوسيدون إكسبريس” وعلى متنها 75 شاحنة، و75 راكبا والسفينة “الحرية” وعلى متنها 39 شاحنة.

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