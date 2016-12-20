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انطلاق قناة Extra News .. خدمة إخبارية متميزة على مدار الـ 24 ساعة

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انطلاق قناة Extra News .. خدمة إخبارية متميزة على مدار الـ 24 ساعة انطلاق قناة Extra News .. خدمة إخبارية متميزة على مدار الـ 24 ساعة

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- برامج وتغطيات واسعة ووجوه إعلامية تجمع بين الخبرة والشباب

- ريهام السهلى تقدم البرنامج الحوارى "المواجهة"

- ألبرت شفيق: فترات التغطية الحية المفتوحة على مدار اليوم

 

انطلقت قبل قليل، قناة Extra News بعد دمج قناتى "النهار اليوم" و"CBC Extra"سويا.

 

ومن المقرر أن تشهد القناة الجديدة تقديم خدمة إخبارية متميزة، وذلك عبر نفس ترددات "النهار اليوم" و"cbc Extra"، كما تتضمن عددا من البرامج والتغطيات الواسعة واستضافة وجوه إعلامية تجمع بين الخبرة والشباب الذين  أثبتوا قدراتهم المهنية خلال  العامين الماضيين وحققوا مصداقية وقبولاً لافتاً لدى المشاهدين، إلى جانب انضمام أسماء مميزة إلى القناة ووجود مراسلين قوية من والمنطقة وفى عواصم العالم المهمة.

انطلاق قناة Extra News (1)
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وتبدأ القناة الجديدة إرسالها بنشرة أخبار السادسة مساءً، وإلى جانب فترات التغطية المفتوحة التى تأتى تحت عنوان "الآن"، يتضمن أول أيام البث البرنامج الاقتصادى "مال وأعمال" للإعلامية دينا سالم، ويُعرض فى السابعة مساءً.

 

كما يعرض برنامج التحليل الإخبارى "ماوراء الحدث" فى العاشرة مساءً وتقدمه دينا زهرة، والبرنامج الحوارى "المواجهة" وتقدمه الإعلامية ريهام السهلى، وذلك فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، والبرنامج الإخبارى الرياضى  Extra  time" ويقدمه هانى حتحوت فى الثانية عشرة منتصف الليل، بالإضافة إلى نشرات الأخبار الرئيسيّة وجولة حصاد الأخبار "آخر ساعة"، حيث سيستمر بث القناة بلا توقف على الهواء على مدار ٢٤ ساعة، لتقدم باقى خدماتها الإخبارية وبرامجها.

انطلاق قناة Extra News (2)
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وبعد غيابه لسنوات نجحت شبكتا النهار وCBC  فى ضم الإعلامى المرموق الدكتور إبراهيم الكردانى إلى نجوم القناة، حيث من المقرر أن يقدم البرنامج الصباحى للقناة "هذا الصباح" يوميًا من السبت إلى الأربعاء مع الإعلامية ريهام إبراهيم ونجمتى Extra news لما جبريل ونانسى نور وهو البرنامج الذى يبث على الهواء من السابعة صباحًا حتى العاشرة.

انطلاق قناة Extra News (3)
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كان ألبرت شفيق رئيس قناة "إكسترا نيوز"، أكد فى تصريحات سابقة،  أن القناة الجديدة تتميز بفترات التغطية الحية المفتوحة على مدار اليوم لمتابعة تطورات الأحداث والنقل المباشر لها من مصر وعواصم دول العالم، الأمر الذى يعطى ثقلا كبيرا للقناة ويمنحها الفرصة لمنافسة جادة وحقيقية مع القنوات الفضائية العربية والإقليمية التى تحظى بنسب مشاهدة عالية منذ سنوات.

 

 

 

 


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مصر 365

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