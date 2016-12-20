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ضبط مهندس مدنى أثناء قيامة بممارسة الدجل علي سيدتين ببني سويف‎

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ضبط مهندس مدنى أثناء قيامة بممارسة الدجل علي سيدتين ببني سويف‎ ضبط مهندس مدنى أثناء قيامة بممارسة الدجل علي سيدتين ببني سويف‎

أرشيفية

تمكن رجال مركز شرطة إهناسيا، ببني سويف، اليوم، من ضبط مهندس مدني أثناء تسليمة أعشاب وممارسة الدجل علي سيدتين مقابل 15 ألف جنية بدائرة المركز.

واتهمت “م.ع”، 42 عام، ومقيمة بشبرا، و”أميرة.م”، 24 سنة، ومقيمة بولاق الدكرور، المدعو”هشام.ج .ع”، 37 عام، مهندس مدني مقيم بعزبة النخيل، المرج، بمواجدتهم في مركز إهناسيا لتسليمهم أعشاب، وعمل أعمل دجل وشعوذة للأولي، وإيهامهم بقدرته علي معالجة الأمراض مقابل 15 الف جنيه.

وعلي الفور انتقل النقيب أحمد عفيفي معاون مباحث المركز، والملازم أول عبدالله السيد لمكان المعلومة، وألقا القبض علي المتهم أثناء تسلمية الأعشاب للثانية، وبحوزتة 2 هاتف محمول مسجل بهم محاثات بين السيدتين.

وتحرر محضر بالواقعة، وإخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

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