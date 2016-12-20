ضبط 30 طن أرز حجبها تاجر عن التداول وضبط 15 قضية تموينية بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ برئاسة المقدم إسلام البدوى، بالتعاون مع مديرية التموين برئاسة المهندس إبراهيم طلحة وكيل وزارة التموين، تحت إشراف اللواء سامح مسلم مدير أمن كفر الشيخ، واللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد محمد عمار رئيس مباحث المديرية من ضبط 30 طن أرز بحوزة " ا.ا.ع " 35 سنة تاجر غلال، يقيم دائرة مركز الحامول، لقيامه بحجب أرز شعير عن التداول، لتحقيق أرباح غير مشروعة، تحرر المحضر رقم 42857/ 2016 جنح مركز الحامول.

كما تمكنت الحملة من ضبط 15 قضية تموينية متعددة، و2 عدم الإعلان عن مخزن للمواد الغذائية، و5 عرض لحوم مكشوفة للبيع، و5 عدم حمل شهادة صحية، و9 عدم الإعلان عن الأسعار، كما تمكنت الحملة من ضبط 20 حكم غرامة.

تحررت المحاضر اللازمة، وجارى العرض على النيابة العامة، تحت إشراف المستشار أحمد عاشور المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ.