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تشييع جنازة الطفلة «ماجي» شهيدة الكنيسة البطرسية

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تشييع جنازة الطفلة «ماجي» شهيدة الكنيسة البطرسية تشييع جنازة الطفلة «ماجي» شهيدة الكنيسة البطرسية

الطفلة ماجى

(أ.ش.أ)

شيعت جنازة الطفلة ماجي مؤمن، 10 سنوات، مساء اليوم، والتي استشهدت صباح اليوم متأثرة بجراحها في الحادث الإرهابي الذي ضرب الكنيسة البطرسية الأسبوع الماضي.

وكانت ماجي، وهي تلميذة بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة كلية رمسيس للبنات، مصابة بشظية في المخ، وتهتك في الرئة، وكانت ترقد في غيبوبة بالعناية المركزة بمستشفى الجلاء العسكري، والذي نقلت إليه من مستشفى الدمرداش، وكانت حالتها صعبة.

وحرص المشاركون في الجنازة على ارتداء الملابس البيضاء، وتزيين الكنيسة بالزهور، استجابة لطلب أسرة ماجي، واصطف أفراد الكشافة الكنسية في ساحة الكنيسة، وهم يحملون طبولًا عزفوا عليها ترانيم جنائزية، حيث مر نعش الطفلة الشهيدة بينهم يتقدمه صلبان مزينة بالورود، فيما استقبل المشيعون وصول جثمانها إلى الكنيسة بالزغاريد.

وترأس صلاة الجنازة الأنبا دانيال، النائب البابوي أسقف المعادي، والأنبا رافائيل أسقف وسط القاهرة، وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا آرميا الأسقف العام، وعدد من الأساقفة والقساوسة.

وأعلنت الكشافة الكنسية، أن عزاء ماجي سيقام، مساء غد، بقاعة ميريت غالي بالكنيسة البطرسية على بعد أمتار من القاعة التي وقع بها الانفجار.

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