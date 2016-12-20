أخبار النادى الأهلى اليوم الثلاثاء 20/12/2016.. غالى يعلق على الانتقال للزمالك

كتب محمد عراقى

شهد النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 20 / 12 / 2016 العديد من الاخبار الهامة على مستوى فريق الكرة الذي يستعد لمواجهة الألمونيوم الخميس في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

أجرى اليوم السابع حوار مطول مع مروان محسن مهاجم الأهلي بعد نجاحه في التهديف لأول مرة من الفريق الأحمر بمواجهة المصري البورسعيدي.

استقر النادي الأهلي على قيد عماد متعب في قائمة الفريق الأفريقية المبدئية التى سيتم إرسالها يوم 30 ديسمبر الجاري للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تمهيداً للمشاركة في النسخة الجديدة من بطولة أفريقيا التى يستهلّها المارد الأحمر في مارس المقبل .

قال أحمد أيوب المدرب العام للأهلى، إن الجهاز الفنى بقيادة حسام البدرى لديه رغبة فى استمرار الثنائى صالح جمعة ومؤمن زكريا مع الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة وعدم التفريط فيهما فى فترة الانتقالات الشتوية.

قال أحمد أيوب مدرب الأهلي أنه ليس بالضرورة أن يتعاقد الأهلى مع مهاجم صريح فى الشتاء، ولذلك فإن وجود كيجان دوللى جناح نادى صن داونز على رأس المطلوبين للانتقال للقلعة الحمراء ليس أمر غريب".

قال حسام غالى قائد فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى إن ما تردد بشأن نيته الرحيل عن النادى أو التفكير فى اللعب لأية أندية أخرى داخل مصر سواء الآن أو فى أى وقت سابق عار تماما من الصحة، مشيرا إلى أنه يكن كل التقدير والاحترام لكافة الأندية ومسئوليها وجماهيرها، إلا أن الحديث عن رحيله لأى نادٍ آخر أمر غير واقعى بالنسبة له نظرا لانتمائه الكبير للأهلى وجماهيره.

عقد صالح جمعة لاعب وسط الأهلى جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى، طالبه خلالها بالموافقة على العرض الذى تلقاه من الوحدة السعودى للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.