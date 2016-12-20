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طرح 2000 كرتونة زيت بمنافذ القوات المسلحة في الشرقية

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طرح 2000 كرتونة زيت بمنافذ القوات المسلحة في الشرقية طرح 2000 كرتونة زيت بمنافذ القوات المسلحة في الشرقية

أرشيفية

أعلن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، طرح 2000 كرتونة زيت بمنافذ القوات المسلحة بنطاق دائرة المحافظة، بسعر 10 جنيهات ونصف للزجاجة الواحدة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي تماشيًا مع سياسة الدولة فى تخفيف العبئ عن  كاهل المواطن البسيط ومحدودى الدخل، وفى إطار تنفيذ تفعيل كافة المبادرات والحملات التى تهدف إلى الوصول بالدعم إلى مستحقية فى كافة ارجاء المحافظة للاستفادة من السلع التموينية واالأساسية المطروحة بسعر أقل من السوق بنسبة تتجاوز 30%.

وشدد المحافظ، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الإدارات التموينية لتكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المنتج حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وأكد محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع والرقابة التموينية والمتابعة اليومية للأسواق لمتابعة الأسعار منعًا لابتزاز المواطنين وتصديًا لجشع التجار ومكافحة الغلاء وللحفاظ على الأمن الغذائي للمواطنين.

وأضاف المحافظ، أن هناك تنسيق كامل بين الأجهزة التنفيذية والقوات المسلحة والتموين لتوفير كافة السلع الأساسية والضرورية للمواطنين وبأسعار مناسبة.

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