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«الأمريكية للتنمية»: الحكومة المصرية تعمل على توفير الشفافية للمواطنين

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«الأمريكية للتنمية»: الحكومة المصرية تعمل على توفير الشفافية للمواطنين «الأمريكية للتنمية»: الحكومة المصرية تعمل على توفير الشفافية للمواطنين

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

(أ.ش.أ)

قالت شيرى كارلين مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إن الوكالة تشعر بالفخر من توافر الشفافية الحكومية فى لتعريف المواطنين بالخطط والمشروعات لتحقيق رؤية مصر.

وأوضحت كارلين، خلال الاحتفالية التى أقامتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، لإطلاق دليل المواطن للخطط الاستثمارية فى المحافظات المختلفة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، قال إن مصر تعمل على تحسين الكفاءة للمؤسسات الحكومية، مشيرة إلى أن الأمريكية تدعم هذا الهدف.

وأضافت كارلين، أن الحكومة المصرية تحقق إنجازًا نحو تحقيق أهداف الرئيس السيسى، بتعريف المواطن بالمشروعات الموجودة على المستوى المحلى فى 27 محافظة، لافتة إلى أن دليل المواطن يعد مصدرًا للتواصل بين الشعب والحكومة، وأن الحكومة تعمل لصالح الشعب المصرى.

وتابعت كارلين، أن الوكالة الأمريكية تدعم التنمية فى صعيد مصر، وأن الوكالة قامت بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية لتطوير التكنولوجيا فى بعض المحافظات، مشيرة إلى أن مصر تعمل على تحقيق الشفافية فى المعلومات من خلال إتاحة المعلومات للمواطنين بما يعد إنجازًا لأهداف الحكومة المصرية.

 

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