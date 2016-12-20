«بوتين»: مقتل سفيرنا بتركيا مؤلم للغاية وهناك تحقيق جار حول ملابسات الجريمة

(أ.ش.أ)

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، أن مقتل السفير أندريه كارلوف في تركيا، “مؤلم” للغاية، مشيرًا إلى أن تحقيقًا دقيقًا يجري حاليًا لمعرفة ملابسات هذه الجريمة.

ونقلت وكالة أنباء “نوفوستي” الروسية عن بوتين، قوله، أمام الاحتفال الخاص بيوم العاملين في مجال الأمن، “قتل يوم أمس في اسطنبول السفير كارلوف، وهو أمر يؤلمنا كثيرًا”، مضيًفا ”في الوقت الراهن يجري تحقيق دقيق في هذه الجريمة وملابساتها”.

وكان السفير الروسي لدى أنقرة قد اغتيل، أمس، على أيدي، الشرطي مولود ميرت الطنطاش، 22 عامًا، أثناء إلقائه كلمة في معرض صور “روسيا بعيون أتراك”، والذي أقيم في مبنى “متحف الفن الحديث”، بالعاصمة التركية.