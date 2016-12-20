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«أردوغان»: لن نسمح لأحد بالإضرار بالعلاقات مع روسيا

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«أردوغان»: لن نسمح لأحد بالإضرار بالعلاقات مع روسيا «أردوغان»: لن نسمح لأحد بالإضرار بالعلاقات مع روسيا

أردوغان

 

(أ.ش.أ)

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التأكيد على أن اغتيال أندريه كارلوف، السفير الروسي، في أنقرة أمس، كان يهدف إلى تخريب العلاقات بين تركيا وروسيا.

وقال أردوغان، إن “السفير الروسي المقتول كان دبلوماسيًا رائعًا، وقد التقيت به قبل أيام، وقيمنا معا بعض التطورات فى المنطقة”، بحسب ما نقلته قناة روسيا اليوم.

وأضاف أردوغان، “نشاطر الرئيس بوتين،  وأن تعاوننا مع روسيا في مختلف المجالات وخصوصًا حول سوريا، يجب ألا يتعرقل بسبب هذا الهجوم”، مؤكدًا على الاستمرار في طريقنا رغم الإرهاب، كما لفت إلى أنه لن يسمح لأي أحد بالاضرار بالعلاقات بين تركيا وروسيا.

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